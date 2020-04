Der Osterhase könnte doch einen Mundschutz tragen

Eine Sorge treibt derzeit nicht nur Philipp (8), Lea (4)und Jule (6) um. Die Ostereier sind schon bemalt und hängen an den Zweigen, am Gartenzaun und im Haus am Osterstrauß. Es könnte so schön werden. Die Sonne scheint und der Frühling liegt in der Luft. Eigentlich haben sich die drei schon auf das Ostereiersuchen im Schlossgarten gefreut. "Aber kann denn der Osterhase heuer bei dieser komischen Krankheit eigentlich zu uns kommen?", fragt Philipp etwas nervös seinen Papa.

Die Nester sind bereitet und nun sollten sie nur noch gefüllt werden. Am Morgen des Ostersonntags bringt normalerweise der Hase seine Geschenke und legt sie in die Nester. Jule wünscht sich ein Osterhasenkuscheltier, Lea ein Glaseinhorn Philipp Geld für die Spardose, und alle drei Kids hoffen natürlich auf bunte Eier und viel Naschzeug.

Dem großen Bruder kommt plötzlich die rettende Idee: "Der Osterhase könnte doch auch so eine weiße Maske tragen wie viele Erwachsene!", ruft er aus. Seine beiden Geschwister finden das fantastisch. Der Papa besorgt bestimmt dem Hasen so eine tolle selbst genähte Maske von einer guten Bekannten. Schnell setzen sie sich hin und malen einen Maskenosterhasen, damit der auch weiß, wie er die Maske tragen muss. Und jetzt können sich die Kleinen doch noch auf Ostern freuen. Problem gelöst. jb