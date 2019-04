Der Osterbrunnen wird geschmückt

Mit dem Schmücken des Osterbrunnens und einer Umweltaktion stehen gleich zwei größere Ereignisse am Samstag, 6. April, bevor. Alle helfenden Hände, die den Dorfbrunnen mit österlichem Flair versehen möchten, sollten sich um 13 Uhr auf dem Dorfplatz einfinden. Wie in jedem Jahr trifft sich auch die Dorfjugend, ebenfalls am Samstag, allerdings erst um 14 Uhr an der Alten Schmiede zu ihrer Umweltaktion. Gesäubert werden dabei die Geh- und Radwege rund um Neuses. Festes Schuhwerk ist erforderlich und Handschuhe sind mitzubringen.

Im Anschluss sind alle Beteiligten von der Dorfgemeinschaft zu einem kleinen Imbiss in die Alte Schmiede eingeladen. dr