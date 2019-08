Der orangefarbene Kaisermantel fliegt

Jetzt ist die Hauptflugzeit des orangefarbenen Kaisermantels. Dieser große Tagfalter hält sich an sonnigen Waldwegen und Lichtungen auf. Das Bild, aufgenommen an einem Waldrand bei Ebersbach, zeigt ein Männchen, erkennbar an den je vier Duftschuppenstreifen auf den Vorderflügeln. Neben den hiervon abgesonderten Sexuallockstoffen scheint auch die Farbe Orange eine Rolle für die Paarung zu spielen, da Kaisermäntel häufig Reflektoren von Fahrrädern, Traktoren oder Anhängern anfliegen. Der Kaisermantel fliegt ab Juli bis Anfang September in naturnahen Wäldern. Foto: Annelore Schneider