Der OGV Neuses blickt auf sein 40-jähriges Bestehen zurück

Die Hauptversammlung des 222 Mitglieder starken Obst- und Gartenbauvereins (OGV) Neuses stand ganz im Zeichen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung. Vorsitzende Jutta Dietzel blickte auf ein arbeitsintensives Gartenjahr zurück. Dafür gab es viel Anerkennung vom Kreisvorsitzenden Fritz Pohl, Bürgermeister Wolfgang Beiergrößlein und Stadtrat Winfried Lebok. Pohl erwähnte insbesondere die Beteiligung am Kronacher Apfelmarkt.

Der Gartenbauverein Neuses sei untrennbar mit der Dorfgemeinschaft verbunden, so die Bilanz der Ehrengäste.

Günstig entwickelt hat sich auch die Jugendgruppe "Neusiche Gat'n Ratt'n". Jugendleiterin Claudia Bobreck dokumentierte eindrucksvoll die Aktivitäten, so zum Beispiel die Beteiligung am Kinderumzug beim Kronacher Freischießen. Dazu das Kronacher Stadtoberhaupt: "Jugendarbeit ist eine sinnvolle Investition in die Zukunft."

Vorsitzende Jutta Dietzel bebilderte ihren Jahresrückblick mit Fotos von Festen, Aktionen und Pflanz- und Pflegemaßnahmen im Vereinsgarten und im Ortsbereich.

Es gab eine nette Überraschung für Vorsitzende Jutta Dietzel, die nun bereits seit 18 Jahren im Amt ist. Zur "Volljährigkeit" überreichte Zweiter Vorsitzender Uwe Bobreck der "Chefin" 18 Rosen. Sie habe ganz wesentlich zum Fortbestand des Vereins, der sein 40-jähriges Bestehen feiern kann, beigetragen, so Bobreck anerkennend. Dietzel bekam viel Beifall. Die Wahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzende Jutta Dietzel, stellvertretender Vorsitzender Uwe Bobreck, Dritter Vorsitzender Albin Fischer, Schriftführerin Tanja Reinhard, Kassierer Peter Gäßlein, Revisoren Rosl Erhardt und Tobias Geiger. Beiratsmitglieder wurden Martina Gäßlein, Angelika Geiger, Kerstin und Maximilian Gröger, Carmen Höfner, Michael Höfner, Janina Rüger, Ute Schön und Claudia Simon.

Dietzel kündigte schließlich an, dass die 40-Jahr-Feier mit Hüttenfest am 29. Juni stattfinden wird. Es werde eine Lasershow und Livemusik geben, verriet sie schon mal. gf