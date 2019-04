Der OGV hatte allen Grund zur Freude

"Ich bin tief beeindruckt, wie umfangreich und vielseitig das Programm unserer Jugendgruppe im letzten Jahr war", bekundete der Erste Vorsitzende des Obst- und Gartenbauvereins Priesendorf, Ulrich Diezel, "das ist einmalig in der ganzen Region!" Und Manfred Dütsch bekräftigte: "Ich bin stolz darauf, der Zweite Vorsitzende des OGV Priesendorf zu sein." Mehrmals während der Jahreshauptversammlung lobten beide Vorsitzende des OGV nicht nur die Arbeit des Leitungsteams der Jugendgruppe "Freche Früchtchen" in den höchsten Tönen, sondern hoben auch das Engagement einzelner Mitglieder des Vereins sowie die Einsatzbereitschaft des Vorstandteams in besonderem Maße hervor. Die Zufriedenheit zeigt sich auch in der stabilen Mitgliederzahl, die trotz der hohen Zahl an Sterbefällen im Jahr 2018 unverändert bei 316 liegt. Fast 40 Prozent davon sind Kinder und Jugendliche.

Der Erste Vorsitzenden blickte auf die Aktivitäten des vergangenen Vereinsjahres zurück, wie den alljährlichen Seniorennachmittag im Januar. Auch stellt der Verein schon seit einiger Zeit der evangelischen Pfarrgemeinde Trabelsdorf die Streuobstwiese für einen besonderen Gottesdienst unter freiem Himmel am Feiertag Christi Himmelfahrt zur Verfügung. Erstmalig fand im Sommer 2018 das traditionelle Grillfest des Vereins nicht mehr am Dorfbrunnen statt, sondern auf Initiative des Zweiten Vorsitzenden Manfred Dütsch am Radrastplatz beim alten Sportplatz in Priesendorf.

Bei einer kurzen Dia-Schau konnte man einen Einblick in die vielfältigen Aktivitäten der "Frechen Früchtchen" gewinnen. Dabei spannte sich ein ereignisreicher Bogen von der Auftaktveranstaltung zum Jahresthema Kräuter in der Schulturnhalle, dem Muttertagsbasteln im Pfarrzentrum über Kräuteraktionsnachmittage, Bogenschießen und einer Entdeckungsreise mit Alpakas mit Betriebsbesichtigung einer Eisdiele bis hin zur traditionellen Teilnahme am Ferienprogramm der Gemeinde mit Abenteuern auf der Streuobstwiese und der jährlichen Weihnachtsfeier in der Eishalle. Der Einsatz des Jugendteams ging weit über die Vereinsgrenzen hinaus: Für die ortsansässige Grundschule wurde ein Übungsparcours für die Radfahrprüfung angeboten und für den Spielplatz wurden zwei "Pass-auf"-Holzfiguren angefertigt, die die Autofahrer ans Langsamfahren erinnern sollen. Für all diese hervorragende aktive Jugendarbeit heimsten die "Frechen Früchtchen" sogar ein Preisgeld über 500 Euro vom Landrat Johann Kalb ein.

Um so bedauerlicher war ein unangenehmer Zwischenfall, der sich letztes Jahr auf der Streuobstwiese ereignete: Randalierer hatten eine Spur der Verwüstung hinterlassen, indem sie unter anderem die Fensterkreuze am Baumhaus herausrissen, Kinderfahrräder demolierten und leider auch die neu errichtete Kräuterbank beschädigten. Von den ergebnislosen Ermittlungen ließ sich der Verein jedoch nicht beirren und behob die Vandalismusschäden stillschweigend.

Ein Obst- und Gartenbauverein legt grundsätzlich Wert aufs Gedeihen und Wachsen, so darf der traditionelle Blumenschmuckwettbewerb bei der Jahreshauptversammlung nicht fehlen. Diezel bedankte sich im Namen des Vereins bei über 50 Mitgliedern für die Verschönerung des Ortsbildes, deren geschmückte Anwesen im Rahmen eines kurzen Films gezeigt wurden. Zehn ausgewählte Teilnehmer erhielten anschließend vom Vorstand des OGV einen Preis als Anerkennung dafür.

Besonders beeindruckt zeigten sich die Vereinsmitglieder nach dem Bericht des Kassiers Andreas Kraus vom weiterhin sehr gesunden Vereinshaushalt, der im letzten Jahr erneut ein Plus von über 3000 Euro aufweist.

Auch dieses Jahr durfte der Vorstand wieder Ehrungen für die langjährige Treue zum Verein aussprechen. Mit der Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft wurden gleich sieben Vereinsmitglieder geehrt, namentlich die Erste Bürgermeisterin Maria Beck, Waldemar Bräutigam, Willi Folger, der Kassier Andreas Kraus, Margarete Räder sowie Else und Udo Wohnfurter. Die Ehrennadel in Gold, die der bayerische Landesverband in München für die 40-jährige Mitgliedschaft verleiht, erhielten Anton Pfaff sowie Altbürgermeister und Ehrenmitglied Werner Raab. Für 50-jährige Mitgliedschaft verleiht der Landesverband die Ehrennadel mit Kranz. Diese ging an Erich Jaud und Johann Schrempf. Carmen Scholz