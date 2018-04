Der OGV engagiert sich

Der Obst- und Gartenbauverein (OGV) Lisberg traf sich zur Hauptversammlung im Sportheim des Rot Weiß Lisberg. Dem OGV gehören aktuell 139 Mitglieder an, davon zählt allein die Jugendgruppe 43 Mitglieder.

Einen ausführlichen Bericht erstattete die Kassiererin Regina Riemer. Die Kassenrevisoren Jürgen Hümmer und Irmi Messner bestätigten eine einwandfreie Buchführung. Es erfolgte nun die Entlastung von Kassiererin und Vorstand.

Ausführlich wurden die Aktivitäten des Vereins im abgelaufenen Jahr erläutert. So startete der OGV mit einem Baumschnittkurs, der Osterbrunnen wurde gebunden, eine Vogelstimmenwanderung durchgeführt, es folgte das Brunnenfest und wie jedes Jahr kümmerte man sich wieder um den Blumenschmuck in Lisberg. Dazu kam die Teilnahme an zwei Festzügen - zum 50-jähriges Bestehen des Musikvereins Priesendorf sowie zum 60-jähriges Bestehen der Blasmusik Lisberg -, jeweils mit geschmückten Notenschlüsseln. Es fand ein Sommerschnittkurs statt, auch am Apfeldorffest in Trabelsdorf und am Kreisapfelmarkt in Kemmern nahm der OGV teil. Zum Erntedankfest wurden wieder viele Herbstkränze gebunden und auch die Erntekrone geschmückt. Auch der Kirchgang an Erntedank zählte wieder zu den Vereinsaktivitäten. Die alljährliche Adventsfeier war ein schöner Abschluss im letzten Kalenderjahr.

Über die Aktivitäten der Jugendgruppe berichtete Daniela Gräf. Im Februar war eine Vogelfütterung mit Dieter Gehring geplant, diese musste jedoch witterungsbedingt abgesagt werden. Des Weiteren wurden Ostereier bemalt und Gras für das heilige Grab angesät. Im Schulgarten wurden Erdbeeren, Kräuter, Radieschen und Kürbisse angepflanzt. Die Mitglieder wanderten nach Kolmsdorf zum Spielplatz und begutachteten die Wasserbüffel und Wildpferde. Im Ferienprogramm wurde der Biobauernhof der Familie Burkard in Grub besucht, es fand eine Führung und Verkostung von selbst gebackenem Brot und Quark statt. Im Herbst gab es wieder das traditionelle Kürbisschnitzen mit vielen Kindern und zum Abschluss des Kalenderjahres kam für die Kleinen an der Adventsfeier der Nikolaus.

Dieter Gehring rief die Jubiläen und die runden Geburtstage der Vereinsmitglieder nochmals in Erinnerung, Oliver Fromm referierte über die Pflanzung und Pflege der Streuobstwiese. So wurden im November 2016 auf dem Gemeindegrund Judenacker 57 Obstbäume gepflanzt, elf Helfer leisteten 170 Arbeitsstunden und gossen 4000 Liter Wasser.

Riemer bat die Mitglieder, sich wieder zahlreich an den Arbeitseinsätzen und Veranstaltungen zu beteiligen, und bedankte sich bei der politischen Gemeinde und bei der Pfarrgemeinde für die gute Zusammenarbeit. Barbara Schneider