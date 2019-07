Der ökumenische Kirchenchor spannte Bogen von alter zu moderner Musik

"S(w)ing together", unter dieser Überschrift lud der ökumenische Kirchenchor Königsberg unter der Leitung von Kerstin Wrzosok am Sonntagabend in die Marienkirche in Königsberg ein. Dort erklangen in der tollen Akustik des für solche Konzerte hervorragend geeigneten Gotteshauses bekannte Evergreens und neu entdeckte Songs mit schwungvollen und beschwingten Melodien. Dabei wurde, wie Kerstin Wrzosok zum Auftakt sagte, ein Spannungsbogen zwischen "alter" Musik, wie zum Beispiel dem Lied "An hellen Tagen" von Giovanni Gastoldi (16. Jahrhundert) und modernen Songs wie "May the road rise to meet you" von James E. Moore (geboren 1951) gespannt.

Die Sängerinnen und Sänger verstanden es in dem rund eineinhalbstündigen Programm, auch diesen Spannungsbogen zu halten. Sprachlich klar trugen sie die deutschen und englischen Texte vor, meisterten die sehr unterschiedlichen Höhen und verstanden es, sich hinsichtlich der Lautstärke den unterschiedlichen Charakteren der Lieder anzupassen. Einige Solopartien wurden hervorragend gemeistert. Dem Chor gelang es zudem, bei den geeigneten Stücken das Publikum zum Mitklatschen zu animieren und das Motto des Konzerts, zusammen zu singen und zu swingen, zu erfüllen. Beeindruckend war das von allen gesungene Abendlied "Der Mond ist aufgegangen".

Einfühlsam begleitet wurde der Chor bei einigen Liedern von Claudia Pasler mit der Gitarre und Melodica, Christoph Pasler am Schlagzeug, Michael Weisel mit dem Kontrabass und Sinje Mühlich am Klavier. Mit dem Solostück "Die Abenteurer" von Philipp Sterzer und Mulo Francel am Klavier zeigte Kerstin Wrzosok zudem, dass sie eine ausgezeichnete Pianistin ist.

Begeisternder Beifall der Zuhörer zum Ende, an dem die Dirigentin den Aktiven Rosen überreichte, war der Lohn für ein auf einem hohen Niveau stehendes Konzert. Der Chor seinerseits bedankte sich mit der passenden Zugabe der irischen Segenswünsche: "Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand". sn