Der Oberauracher Rat erörtert Bebauungsplan

Die nächste Sitzung des Gemeinderates Oberaurach findet am Mittwoch, 27. Februar, um 18 Uhr im Rathaus im Gemeindeteil Tretzendorf statt. Auf der Tagesordnung stehen Bauvoranfragen und Bauanträge sowie die Förderinitiative "Innen statt Außen" (Belebung der Ortsbereiche statt neuer Baugebiete). Weitere Tagesordnungspunkte sind die Vorstellung der Planungen zum Bebauungsplan "Am Hutweg" in Dankenfeld, ein Antrag der DJK Kirchaich und die örtliche Rechnungsprüfung für das Jahr 2017. Eine nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates schließt sich dann an. red