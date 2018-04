Der OB zu Gast in Bug

Die Stadtteilgespräche gehen in die nächste Runde: Am Donnerstag, 12. April, ab 15 Uhr, lädt Oberbürgermeister Andreas Starke (SPD) nach Bug ein. Treffpunkt ist am Oberen Leinritt an der Wehrbrücke. Entlang verschiedener Plätze und Brennpunkte geht es mit städtischen Vertretern und Fachleuten einmal quer durchs Viertel. Von der ehemaligen Jugendherberge Wolfsschlucht über die Franz-Fischer-Brücke bis zum Schulhaus sowie in die Buger Hauptstraße. red