Der NS-Zeitzeuge Ernst Grube besuchte Schüler am Caspar-Vischer-Gymnasium

Ernst Grube, Verfolgter des Nationalsozialismus, kritischer Querdenker und Zeitzeuge, war im Rahmen der Woche der Brüderlichkeit zu Gast am Caspar-Vischer-Gymnasium in Kulmbach.

Die Schüler der Q11 lauschten gespannt den Erzählungen des Holocaust-Überlebenden. So ließ Ernst Grube die Oberstufenschüler teilhaben an seinen sehr persönlichen Kindheitserinnerungen sowie den Erklärungen zu den historischen Zusammenhängen dieser Zeit.

Ernst Grubes Hauptthema war "Verfolgung und Ausgrenzung": Die Verfolgung seiner Familie, der jüdischen Bevölkerung und die Relevanz dieser Thematik für die Menschen, die heute leben.

Als waschechtes "Münchner Kindl" kam Ernst Grube am 13. Dezember 1932 in der Landeshauptstadt als zweites Kind eines selbstständigen Malermeisters und seiner jüdischen Ehefrau zur Welt. Seine frühe Kindheit verbrachte Ernst Grube mit seiner Familie in einem Wohnhaus der Israelitischen Kultusgemeinde, bevor er mit seinen beiden Geschwistern Werner und Ruth ins Kinderheim musste, als die Nationalsozialisten den Mietern der Wohnhäuser kündigten.

Diese Zeiten im Heim, so betonte er, seien noch vergleichsweise "glückliche" Jahre gewesen, denn der Zusammenhalt unter den Kindern im Heim sei groß gewesen. Zu leiden hatten sie allerdings durch die Ausgrenzung durch die nichtjüdischen Mitbürger und die zunehmende Entrechtung durch die Nationalsozialisten.

Zunehmende Unsicherheit

Angst und Ungewissheit wuchsen, als immer wieder Heimkinder abgeholt und weggebracht wurden - wohin wusste niemand so genau. Nach viereinhalb Jahren durfte die Familie Grube eine kurze Zeit des Zusammenlebens in München erleben, bevor im Februar 1945 die jüdische Mutter mit ihren drei Kindern mit einem der letzten Transporte nach Theresienstadt deportiert wurde.

An diese Zeit erinnert sich Ernst Grube nur ungern. Er sprach von Schikanen, Quälereien und massiver Diskriminierung im Lager. Nach der Befreiung im August 1945 durfte die Familie die Heimreise nach München antreten, wo der Vater sie wieder glücklich in Empfang nahm.

Der Rest der Familie mütterlicherseits hat den Holocaust nicht überlebt. Seine Tanten wurden in den Vernichtungslagern ermordet.

Ernst Grube, der bis heute ein kritischer Mahner ist und sich auch nicht scheut, die Politiker unserer Zeit an ihre Verantwortung für die Gesellschaft zu erinnern, brachte die Schüler des CVG zum Nachdenken und trat in intensiven Dialog mit ihnen.

Grubes Impulse zu Menschenrechten, Ausgrenzung und Rassismus in seinen verschiedenen Facetten lieferten die Grundlage für Nachfragen und kritisches Denken, das weit über das Zeitzeugengespräch hinausragt.

So bleibt Ernst Grube, der unermüdliche Zeitzeuge, ein Paradebeispiel für Zivilcourage und lebendige Geschichte, die thematisch immer noch für uns von großer Bedeutung ist. Gerade heute sind Zeitzeugengespräche unglaublich wertvoll, weil Antisemitismus, Fremdenhass und Rassismus wieder zunehmen. red