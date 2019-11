Hesselbach vor 17 Stunden

Der Nikolaus kommt nach Hesselbach

Die Feuerwehr und der Musikverein laden zur Nikolausfeier ein. Der Nikolaus kommt am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr zum Dorfchristbaum "Am Plan". Pakete für die Kinder können am Dienstag, 3. Dezember...