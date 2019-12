Der Nikolaus kam zu Kindern ins Krankenhaus

Als Kind im Krankenhaus liegen zu müssen, ist keine schöne Sache. Noch schlimmer aber wird es, wenn das ausgerechnet am 6. Dezember sein muss - dem Tag, an dem doch zu Hause der Nikolaus kommt.

Damit die kleinen Patienten wenigstens etwas getröstet werden, kam der Nikolaus wieder extra auf die Kinderstation des Helios St.-Elisabeth-Krankenhauses in Bad Kissingen. "Für die Kinder ist es nicht leicht, im Krankenhaus zu sein. Da ist es schön, wenn an so einem Tag wie heute eine solche Überraschung geplant werden kann", erklärte Petra Wolf, Stationsleiterin in der Kinderklinik.

Nicht aus dem Wald, sondern aus Wartmannsroth kam der Nikolaus mitsamt Jugendorchester und sorgte so nicht nur für festliche Stimmung auf der Station, sondern zauberte den kleinen Patienten auch ein Lächeln ins Gesicht. Auf dass sie bald wieder gesund sind. red