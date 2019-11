Der Nikolaus besucht Ziegelanger

Der Nikolaus kommt auf Einladung der Pfarrgemeinde Ziegelanger am Freitag, 6. Dezember, um 18 Uhr auf den Dorfplatz, wo ihn die Heimatkapelle empfängt. Dort verteilt er (nur nach vorheriger Anmeldung) Säckchen mit Süßigkeiten an die Kinder. Die Anmeldezettel für die Nikolaussäckchen liegen in der Kirche aus oder können unter der Telefonnummer 5279 bestellt werden, teilte der Pfarrgemeinderat weiter mit. red