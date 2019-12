Der Nikolaus beim Weihnachtsmarkt

Der Markt Euerdorf und die Freunde des Museums veranstalten am Sonntag, 8. Dezember, einen Weihnachtsmarkt im Museumsgarten "Terra Triassica" in Euerdorf. Von 12 bis 19 Uhr halten die Aussteller ihre Angebote für die Besucher bereit. Der Nikolaus verteilt ab 16.30 Uhr Geschenke an die Kinder. sek