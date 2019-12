Der Nikolaus aus der Bäckerei

Bereits das sechste Jahr in Folge führte die Haundorfer Bäckerei Polster ihre Nikolaus-Aktion für Kinder durch. Alle kleinen Kunden können einen Stiefel in einem der drei Fachgeschäfte abgeben. Dieser wird dann in der Nacht zum 6. Dezember mit Apfel, Mandarine, Butterplätzchen und Schokonikolaus gefüllt.

Dieses Jahr waren es insgesamt 197 Stiefel. Am schönsten ist es für das Polster-Team, wenn die Kinder dann mit strahlenden Augen ihren gefüllten Schuh bei ihrem Bäcker abholen. Bäckermeister und Firmenchef Christian Polster, selbst Vater zweier Kinder, spendiert das gerne für die Kleinsten - freue man sich doch besonders in der heutigen Zeit, wenn die Kinder noch Bezug zum traditionellem Handwerk haben. Jasmin Stephan