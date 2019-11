Der Nikolaus als "Wiederholungstäter"

Zum zwölften Mal kommen der Nikolaus und sein Knecht Rupprecht zur Feuerwehr am Feuerwehrhaus am Anger. Der Besuch findet am Freitag, 6. Dezember, statt. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Danach gibt es ein gemütliches Beisammensein im Feuerwehrhaus. Der Nikolaus verteilt Päckchen an die Kinder. Die Päckchen können von den Eltern oder Großeltern am morgigen Sonntag von 14 bis 18 Uhr ins Feuerwehrhaus gebracht werden. Die Eltern sollen an ihren Päckchen einen Zettel mit Namen und Alter des Kindes befestigen. Es darf auch ein kleines Lob oder eine Rüge beigefügt werden, die der Nikolaus dann vorträgt. Rückfragen beantwortet Christian Herbst, Rufnummer 0175/2421050. red