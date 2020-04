Der neue Stadtrat soll entscheiden

Den Haushalt der Stadt Münnerstadt für das laufende Jahr soll der neue Stadtrat beschließen. So lautet der Vorschlag von Bürgermeister Helmut Blank (CSU). Der Haushaltsentwurf liege zum Versand an die Stadträte bereit, sagt er. Wegen der Corona-Krise in den letzten Wochen sei das aber zurückgestellt worden.

Helmut Blank verweist auf die vielen Projekte, die anstehen. Mit der Generalsanierung der Mehrzweckhalle ist bereits begonnen worden, das Feuerwehrgerätehaus in Münnerstadt, der Ausbau der Lache und die Ortsdurchfahrt Reichenbach stehen ebenfalls an. "Damit sind sehr viele Mittel gebunden", sagt der Bürgermeister. Der verbleibende Spielraum sei klein.

Weil jetzt wegen der CoronaKrise die Gewerbesteuern wegbrechen und zeitverzögert auch Einkommensteuer, werde sich das auch auf den Haushalt auswirken. Deshalb findet Helmut Blank, dass der neue Stadtrat den Haushalt beschließen sollte.

Kastl hat damit gerechnet

Dann wäre es die Angelegenheit vom neuen Bürgermeister Michael Kastl (CSU). "Ich bin davon ausgegangen", sagt er dazu, dass der neue Stadtrat entscheiden soll. Das Thema werde sehr zeitnah behandelt, kündigt er an. "Ich bin sehr erfreut darüber, dass der Haushaltsentwurf schon steht", sagt der neue Bürgermeister.