Der neue Präsident rückt das Thema "Zukunft" in den Mittelpunkt

Wolfgang Rottmann aus Schönbach ist der neue Präsident des Lions-Clubs Haßberge. In feierlichem Rahmen in Oberschwappach übernahm er die Führung des Clubs von Franz Beck, der seinem Nachfolger ein erfolgreiches Jahr wünschte.

Als besondere Höhepunkte seines Präsidentenjahres bezeichnete Beck die gemeinsame Vortragsveranstaltung mit dem Rotary Club und dem Entwicklungshelfer Küchle sowie die Realisierung des offenen Bücherschranks in Haßfurt. Er dankte den Clubmitgliedern und seinem Präsidium für die Unterstützung in seinem Präsidentenjahr, das jetzt endete.

Eine besondere Überraschung hatten er und sein Nachfolger Wolfgang Rottmann für drei Clubmitglieder parat. Weil sie jeweils federführend bestimmte Aktivitäten im Club organisieren, wurden Harry Riegel (International Youth Camp sowie Rumänien-Hilfsprojekt), Hans-Joachim Brandt (Adventskalender) und Sabine Weinbeer (Weihnachtspäckchen für Tafel-Kinder) mit dem Achievement-Award der Lions ausgezeichnet.

Wolfgang Rottmann hat sein Präsidentenjahr unter das Motto "Zukunft" gestellt. In seinem Jahresprogramm wird es um die Kinderbetreuung ebenso gehen wie um das Bauen der Zukunft, den Datenschutz oder die Digitalisierung. Ein Ausflug führt nach Weimar und natürlich sind die Lions wieder beim Haßfurter Straßenfest vertreten.

Das neue Präsidium bilden mit Wolfgang Rottmann der Vizepräsident Michael Schlegelmilch, die Sekretärin Stefanie Schleicher, Pastpräsident Franz Beck und Schatzmeister Werner Stegemann.

Derzeit sind die Clubmitglieder damit beschäftigt, den Lions-Adventskalender mit attraktiven Preisen zu füllen. Der Adventskalender ist die größte Einnahmequelle des Clubs, so dass er seine humanitären Ziele finanzieren kann. Erst kürzlich wurden von den Lions insgesamt 8000 Euro für die Palliativ- und Hospizarbeit im Landkreis und der Region gespendet.

Sehr gut angenommen wird nach Beobachtungen von Mitgliedern der offene Bücherschrank am Floriansplatz in Haßfurt, das jüngste Projekt, das die Lesefreude fördern soll. Nach wie vor ist der Club auch an den Schulen im Kreis engagiert, aber auch bei der Rumänienhilfe liegt der große Schwerpunkt auf der Gesundheitsfürsorge und vor allem auf der schulischen Ausbildung. Im Sommer findet wieder ein Internationales Youth Camp der Lions im Kreis Haßberge statt. sw