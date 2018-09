Der neue Kinderhort "MitWitz" an der Grundschule ist fertig

Mitwitz — Platz für gemeinsames Spielen, Herumtollen, Lachen und die verschiedensten Formen der Freizeitgestaltung, aber auch für Bildungsangebote, Projekte und Hausaufgabenbetreuung - schön sind sie geworden, die neuen Horträume, die seit diesem Schuljahr an der Grundschule Mitwitz zur Verfügung stehen. Hinzu kommt der herrliche Garten, der aufgrund des wunderschönen Spätsommerwetters von den Hortkindern gleich in Beschlag genommen wurde. Strahlende Gesichter gab es nicht nur bei den "Kleinen", die sich in den für sie geschaffenen Räumlichkeiten sichtlich wohlfühlen, sondern auch bei den "Großen", die das neue, so notwendige Betreuungsangebot mit großem Engagement auf den Weg gebracht hatten.

Zur kleinen offiziellen Eröffnung konnten dann auch Rektor Hans-Gerhard Neuberg und dessen Stellvertreterin Petra Thiele zahlreiche Verantwortliche begrüßen. Hortleiterin Nelli Mendez wurde ebenso wie die beiden weiteren Betreuerinnen Sabine Truckenbrod-Neumann und Christina Bauer mit einem Blumenstrauß zum Einstand bedacht. Wie der Schulleiter ausführte, habe man eine ganze Zeit auf das Angebot einer Mittagsbetreuung für Kinder hingearbeitet. Dass die Gemeinde und das Dekanat nun zusammen diese Hort-Lösung ermöglichten, sei umso besser. "Das Konzept ist einwandfrei und ,die' Lösung für die Schule", würdigte er. Das Angebot von Hort und Schule unter einem Dach passe auch genau zum Motto der Schule eines Miteinander-Lernens. Da die endgültigen Räumlichkeiten noch nicht bezugsfertig seien, habe man entsprechende Kapazitäten in der Schule freigemacht beziehungsweise arrangiert. Durchwegs lobende Worte für den neuen Hort fanden die Grußwortredner. Stellvertretende Dekanin Anne Salzbrenner vom Evang.-Luth. Dekanat Michelau stellte das ziel- und lösungsorientierte Engagement aller Beteiligten und die hervorragende Zusammenarbeit von Kirche und Kommune heraus. "Angesichts der derzeitigen Weltlage und Gesellschaft gibt es nichts Besseres, als in Bildung und Erziehung zu investieren", betonte sie. Durch ein Aufeinanderzugehen könne man Ängsten und Hetzereien vorbeugen.

Ein großes Dankeschön für den unkomplizierten, wohlwollenden und schnellen Prozess der Entscheidungsfindung zollte allen Verantwortlichen Michaela Schneider von der Fachaufsicht Kindertageseinrichtungen im Landratsamt Kronach. Die Trägerschaft seitens des Dekanats garantiere eine qualitativ hochwertige Betreuung. "Dieses Geld ist wirklich gut angelegt", betonte sie. Wie Neuberg ergänzte, habe sich die große Mehrheit der Eltern für die Hortlösung entschieden und sich bereit erklärt, hierfür mehr zu bezahlen.

Bürgermeister Hans-Peter Laschka freute sich, an dem Tag eine Einrichtung zu eröffnen, die es eigentlich schon längst hätte geben müssen. Mit dem Angebot leiste man einen weiteren wichtigen Beitrag für ein familienfreundliches Mitwitz. Die Interessenten des in der Nachbarschaft entstehenden Neubaugebiets, von dem mittlerweile bereits acht Bauplätze reserviert seien, hätten ihn als erstes gefragt, wie es in Sachen Kinderbetreuung in Mitwitzaussehe. "Da konnte ich natürlich punkten", strahlte Laschka.

Mit 26 Kindern ist der Hort voll belegt. Er verfügt über einen großen Gruppenraum, wobei es sich um ein früheres Lehrerzimmer handelt, wie auch mehrere gemeinsam genutzte Räume im Schulhaus. Geboten werden altersgerechte Tischspiele, buntes Legematerial, Mal- und Bastelarbeiten sowie Spielmaterialien für draußen.