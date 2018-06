Der neue Hochbehälter am Reith ist fertig

red



Im Rahmen der Werkausschusssitzung der Stadtwerke Bad Rodach fand eine Besichtigung des neuen Hochbehälters am Reith der Stadtwerke Bad Rodach statt. Alle Beteiligten freuten sich über die Fertigstellung dieser wichtigen Einrichtung für die Trinkwasserversorgung in der Stadt Bad Rodach, durch die jetzt auch einer Pressemitteilung der Stadt zufolge der Stadtteil Heldritt über bessere Wasserdruckverhältnisse verfügt.Außerdem zeigte sich Bürgermeister Tobias Ehrlicher zufrieden, dass die kalkulierten Gesamtkosten in Höhe von 1,9 Millionen Euro eingehalten werden konnten.Der Hochbehälter besteht aus zwei Kammern mit insgesamt 1000 Kubikmetern Fassungsvermögen und befindet sich auf der gleichen Höhe wie der bereits bestehende Hochbehälter auf dem St. Georgenberg, nämlich auf 373 mNN. Bereits am Markt- und Fischerfest konnten alle Bürger mittels eines Zubringerbusses zum Hochbehälter am Reith gelangen und diesen besichtigen.