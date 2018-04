Der neue "Gemeindesaal" ist ein Zelt vor der Kirche

Die Kirchengemeinde Gauerstadt hat bei bestem Wetter ihren neuen "Gemeindesaal" im Ersatzpfarrhaus vor der Kirche eröffnet. Die momentan vorhandenen Mittel erlauben nur eine Zeltlösung und eine einfache sanitäre Einrichtung, die aus Beständen von Gemeindegliedern zusammengestellt wurde.

Das eigentliche Pfarrhaus mit dem Gemeindesaal in Gauerstadt ist mit Holzschutzmitteln belastet und renovierungsbedürftig. Der Kirchengemeinde fehlen aber die dazu benötigten Eigenmittel von circa 100 000 Euro.

Pfarrer Karl-Heinz Hillermeier ging in seiner Ansprache auf das in der Bibel weit verbreitete Leben im Zelt ein. Selbst Gott habe bei der Wüstenwanderung des Volkes Israel im Zelt bei den Menschen gewohnt. Es stand schon immer für eine besondere Beweglichkeit und die ständige Suche nach bewohnbaren Orten.



Auf Spenden angewiesen

So ist momentan auch die Kirchengemeinde Gauerstadt unterwegs, eine neue Bleibe zu suchen. Gerne würde sie auch wieder im bisherigen denkmalgeschützten Pfarrhaus wohnen, wenn sich dafür genügend Spenden finden lassen. red