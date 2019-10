Der neue Baumständer in Pautzfeld hat sich bewährt

Die umfangreiche Dorferneuerung im Ortskern von Pautzfeld tat der Kirchweihfeier keinen Abbruch. Trotz großer Baustellen wurde ausgelassen gefeiert.

Neben dem kleinen Festzelt vor dem Feuerwehrhaus wurde der rund 20 Meter hohe Kirchweihbaum unter dem Kommando von Matthias Schwarzmann aufgestellt. Der Musikverein mit Dirigentin Katja Sperber sorgte für den musikalischen Rahmen.

Im Rahmen der Dorferneuerung

Novum in diesem Jahr war der neue Kirchweihbaumständer, den Pfarrer Matthias Steffel schon vor den Feierlichkeiten eingeweiht hatte. Er wurde im Rahmen der Dorferneuerung von der Gemeinde Hallerndorf angeschafft, sorgt für mehr Standsicherheit und erleichtert es, den Baum in die Senkrechte zu hieven. Livemusik am Festzelt mit "Felix und der Glückliche" sorgten für einen stimmungsvollen Ausklang des Abends.

Ein weiterer Höhepunkt des Kirchweihtreibens war das "Betzenaustanzen" am Kirchweihmontag. Fünf Paare schwangen dazu das Tanzbein. Als der Musikverein nach dem Weckerklingeln den Siegertusch erklingen ließ, wurde das Gewinnerpaar Gloria Weisel und Sebastian Höhn gefeiert.

Im nächsten Jahr, nachdem die Dorferneuerung fertig sein wird, wird die Kirchweih rund um das renovierte Gemeinschaftshaus und die Dorfscheune stattfinden. Der Standort des Kirchweihbaumes bleibt. Die neue, fest installierte Baumhalterung habe sich bewährt, gaben die Kerwasburschen positive Rückmeldung. erl