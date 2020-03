Der neue Altendorfer Bauhof ist für die Zukunft gerüstet

Der Neubau eines Bauhofs in Altendorf ist zwingend notwendig. Der Bauhof hatte bisher kaum eigene Lagerflächen. Fahrzeuge, Gerätschaften und Materialien konnten nicht an einem Ort gelagert werden. Das führte immer wieder zu unnötigen logistischen Problemen. Nach eingehender Vorbereitung und intensiven Abstimmungsgesprächen kann nun in unmittelbarer Nähe des Altendorfer Feuerwehrhauses die neue Bauhofhalle gebaut werden. Es entsteht eine Halle mit acht Feldern. Davon werden zwei Hallenfelder als "Warmhallen", so als Waschhalle und für Reparaturen, und sechs Hallenfelder als "Kalthallen" zur Ausführung kommen.

Mehr Platz als benötigt

Die Bauhofhalle wird als Stahlbaukonstruktion mit "Sandwich-Platten" von der Firma Systembau Wolf aus Osterhofen entstehen. Für die Erd-, Maurer- und Betonarbeiten ist die Firma Hartmann aus Stappenbach verantwortlich. Es werden eineinhalb Hallenfelder mehr realisiert werden, als für den Bauhof benötigt wird, um für einen zusätzlichen Bedarf in der Zukunft gerüstet zu sein. Bis dahin können örtliche Vereine ihre Gerätschaften unterstellen, die nicht dauernd gebraucht werden.

Das gesamte Gebäude ist 36,40 Meter lang und 12,40 Meter breit. Die Kosten hierfür werden aktuell auf rund 650 000 Euro geschätzt.

Altendorfs Bürgermeister Karl-Heinz Wagner (CSU) hofft, dass die Fundamentplatte bis April fertiggestellt ist und die Stahlbaukonstruktion bis zum Sommer stehen wird. Dann könnte man den neuen Bauhof vielleicht mit einer großen Comedy-Show einweihen, so das Altendorfer Gemeindeoberhaupt beim symbolischen Spatenstich. In einem zweiten Bauabschnitt soll dann ein weiterer Gebäudeteil kommen, der an das Feuerwehrhaus anschließt und die notwendigen Sozialräume für den Bauhof beherbergen wird.

Zukünftig wird an allen gemeindlichen (Bau-)Projekten ein QR-Code angebracht sein. Damit haben die Altendorfer Bürger die Möglichkeit, sich über das dortige Bauprojekt weiter zu informieren. Man wird mit Hilfe des QR-Codes auf eine Unterseite der gemeindlichen Homepage umgeleitet, auf dem das jeweilige Projekt kurz vorgestellt wird und auch nähere Informationen hierzu bereitgestellt werden.