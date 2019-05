Der Naturweg in der Teuschnitz-Aue

Mit der Gebietsbetreuerin unterwegs: Bei einem abendlichen Spaziergang am morgigen Freitag, 24. Mai, entdecken die Wanderer die Besonderheiten des neuen Naturwegs in der Teuschnitz-Aue. Auch wenn die Arbeiten am Weg noch nicht komplett abgeschlossen sind, wollen sie sich bereits anschauen, warum Natur und Landschaft hier so bemerkenswert sind. Treffpunkt ist um 17.30 Uhr der Wanderparkplatz am alten Sportplatz Teuschnitz. Wegen der Bauarbeiten im Ort ist die Durchfahrt in Teuschnitz gesperrt und die Anfahrt von Norden her einfacher. Für die etwa zweistündige Rundwanderung, die knapp vier Kilometer lang ist, ist festes Schuhwerk notwendig, da die Teilnehmer auch einen kurzen Abstecher in unwegsameres Gelände machen, teilt der Veranstalter mit. Die Wanderung wird von der Ökologischen Bildungsstätte Oberfranken im Rahmen der Bayern-Tour Natur angeboten. red