Der Nachwuchs macht Freude

140 Mitglieder zählt die Gremsdorfer Blaskapelle, davon sind 24 Musiker in der Blaskapelle, bei den "Jungen Wilden" musizieren 28 junge Leute und die Nachwuchskapelle "Gremsberrys" zählt 24 Bläser. In der Jahreshauptversammlung im Gasthaus "Zur Sonne" in Lonnerstadt blickte Vorsitzender Raimund Kratz auf ein erfolgreiches Jahr zurück. Der Höhepunkt sei ohne Zweifel das 40. Vereinsjubiläum mit Ehrungen gewesen, das zusammen mit der Gremsdorfer Kirchweih gefeiert wurde.

Kratz freute sich auch, dass es seit Oktober 2018 nun eine zweite Nachwuchskapelle gibt, die "Gremsberrys", die unter Leitung von Sandra Pfeiffer spielen. Aber auch "Die jungen Wilden" unter Rainer Endreß, die schon 2014 aus der Taufe gehoben wurden, bereichern den erfolgreichen Verein. Sie spielen zum Teil traditionelle Volksmusik und runden so das musikalische Angebot des Vereins ab.

Nach dem sehr positiven Kassenbericht von Christina Schorr erzählte Dirigentin Sandra Pfeiffer von ihrer Arbeit mit den "Gremsberrys", von einigen Auftritten und der Probenarbeit. Dirigent Rainer Endreß berichtete vom Brückenfest, von der Teilnahme an Fronleichnam und mehr. "Der Auftritt bei den Barmherzigen Brüdern war bombastisch", schwärmte er. Seit 2015 steht er am Pult der Blaskapelle. Die Probenbeteiligung lasse manchmal zu wünschen übrig, und schön wäre es, wenn man ab und zu mal zu Hause das Instrument herausholen und etwas üben würde, merkte er augenzwinkernd an. Er berichtete von 29 Proben und 22 Auftritten. Einen Vorschlag hatte er noch: Ein Probentag oder ein Probenwochenende würde vielleicht den Spaß am Spielen noch steigern. Darauf ging Bürgermeister Norbert Walter ein, für ein Probenwochenende könne man sicher Räume im Rathaus nutzen. Er lobte die hervorragende Jugend- und Nachwuchsarbeit.

Die Neuwahl brachte folgendes Ergebnis: 1. Vorsitzender: Raimund Kratz, 2. Vorsitzender: Steffen Brehm, Schatzmeisterin: Christina Schorr, Schriftführerin: Ann-Kathrin Bier, Beisitzer: Sonja Kestler, Doris Schacher, Kassenprüfer: Daniela Fischer, Dieter Rödel. Johanna Blum