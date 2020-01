Der Nachwuchs ist goldschwer

Über einen gelungenen Jahresausklang durfte sich die Wettkampfabteilung der Schwimmgemeinschaft Haßberge bei den Kurzbahnmeisterschaften Main-Rhön freuen. Im Bad Neustädter "Triamare"-Bad zeigte sich das 23-köpfige Team auf den Punkt topvorbereitet und belegte im Medaillenspiegel mit 44 mal Gold, 24 mal Silber und elf mal Bronze hinter den Gastgebern des VfL 1860 Spfr. Bad Neustadt und der Mannschaft des 1. SC Schweinfurt den dritten Platz. Mit Anna Hofmann, Lea Zehe und Julia Strobel gelang es gleich drei SG-Schwimmerinnen, bei jedem ihrer Starts den ersten Platz zu belegen. Die Schwimmgemeinschaft Haßberge hatte die vergangenen Wochen genutzt, um sich noch einmal intensiv auf diesen Wettkampf vorzubereiten. Neben den begehrten Kreismeistertiteln galt es dabei vor allem, nach Möglichkeit die Pflichtzeiten für die Bezirksmeisterschaften 2020 unter Dach und Fach zu bringen.

Gute Vorbereitung

Sowohl bei den Einzelstarts als auch bei den beiden Staffeln sollten sich die Wettkampfteilnahmen in Kitzingen und Erlangen auszahlen.

Derart gut vorbereitet, konnten die SG-Schwimmer in fast jedem Wettkampf bei der Medaillenvergabe ein gewichtiges Wort mitreden. Das Trainerteam freute sich dabei vor allem über die gestoppten Zeiten, die fast durchgängig nach oben führende Formkurven belegten. So benötigte etwa Johannes Deublein für die 50 Meter Freistil nur 0:29,48 und Anna Hofmann schlug über die 200 Meter Lagen nach nur 3:24,27 an. Drei Schwimmerinnen gelang es, jeden ihrer Wettkämpfe zu gewinnen: Anna Hofmann holte sich vier Mal Gold, Lea Zehe durfte sich über fünf Mal Gold freuen und Julia Strobel wurde gar mit sechs Mal Gold geehrt. Das beste Tagesergebnis schaffte Johannes Deublein mit sechs Mal Gold und ein Mal Silber.

Besonders erfreulich war auch, dass die Startgemeinschaft Haßfurt und Hofheim diesmal wieder mit einem aus Timo Hofmann, Felix Krieger sowie Julian, Laura und Luisa Lilge bestehenden Team des TSV Westheim verstärkt wurde.

Dank einer guten Teamleistung sicherte sich zudem die 4x50-Meter-Freistil-Staffel die Silbermedaille. Mit gelungenen Wechseln benötigten Johannes Deublein, Hannah Seubert, Julia Strobel und Louis Vollert 2:09,66 min und mussten sich damit nur knapp der Siegermannschaft aus Bad Neustadt geschlagen geben.

Einen Höhepunkt stellte die Nikolaus-Staffel dar, bei der fast alle anwesenden Schwimmer in gemischten Teams mitmachten.

Die Medaillengewinner der SG Haßberge im Überblick: Kreismeisterschaft Main-Rhön

Noah Klarmann (2011; zwei Mal Gold, ein Mal Bronze); Sophie Raudszus (2011; zwei Mal Gold, ein Mal Silber); Anna Hofmann (2010; vier Mal Gold): Magdalena Werner (2010; drei Mal Gold, je ein Mal Silber/Bronze); Dana Bertram (2009; je zwei Mal Gold/Silber); Laura Dohles (2009; vier Mal Gold, ein Mal Silber); Nansy Mohammad (2009; je ein Mal Silber/Bronze); Manolo Schmidt (2008; drei Mal Gold; ein Mal Silber); Nastia Mohammad (2006; je zwei Mal Gold/Silber und ein Mal Bronze); Amelie Werner (2006; drei Mal Silber, vier Mal Bronze); Lea Zehe (2006; fünf Mal Gold); Eleonora-Francesca Martani (2005; drei Mal Silber); Lukas Stottele (2005; zwei Mal Gold und je ein Mal Silber/Bronze; Louis Vollert (2005; je ein Mal Gold/Bronze, drei Mal Silber); Johannes Deublein (2004; sechs Mal Gold, ein Mal Silber); Hannah Seubert (2004; zwei Mal Gold, drei Mal Silber, ein Mal Bronze; Julia Strobel (2003; sechs Mal Gold). Bei der 4x50m Freistil-Staffel (mixed) gewannen Silber: Johannes Deublein, Hannah Seubert, Julia Strobel, Louis Vollert.

Zum Jahresausklang fand der Weihnachtsvierkampf der SSG Coburg im "Aquaria" statt. Bei der 13. Auflage des Pokalschwimmens war die SG Haßberge vertreten.

Bedingt durch die gleichzeitig in Bad Neustadt stattfindenden Kreismeisterschaften reiste Trainerin Claudia Roth mit einem kleineren Team an, das sich indes wacker schlug.

Vielseitige Schwimmer

Während ihre größeren Teamkollegen in Bad Neustadt um die Kreismeistertitel schwammen, traten Hannes Kempf (2011), Jonas Lutz (2011) und Sonja Lutz (2010) bei diesem Vielseitigkeitswettbewerb über die 50-Meter-Strecken in den Disziplinen Brust, Freistil und Rücken sowie über die 25m Schmetterling an.

Alle drei erwiesen sich dabei, berichtet die Schwimmgemeinschaft, als würdige Vertreter und zeigten durchaus anerkennenswerte Leistungen. So wurde Sonja Lutz mit 0:46,43 min über die 50-Meter-Rücken Dritte, Hannes Kempf landete mit 0:52,34 min über die 50 Meter Freistil auf einem sechsten Platz und Jonas Lutz konnte sich mit seinem achten Platz über die 50 Meter Brust (1:02,64 min) ebenfalls auf einem guten Mittelfeldplatz positionieren. red