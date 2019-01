Der Nachwuchs ist gesichert

Weit über 130 der unterschiedlichsten Termine prägten im vergangenen Jahr das Geschehen bei der Freiwilligen Feuerwehr Weidnitz. Dazu gehörten neben Einsätzen und Übungen auch zahlreiche gesellige Anlässe wie das Aufstellen des Maibaums und das Johannisfeuer, wie Vorsitzender Jürgen Scheibel in der Jahreshauptversammlung der Wehr berichtete. "Jeder im Verein ist seinen Verpflichtungen nachgekommen, und deshalb lebt auch die Feuerwehrfamilie", fasste Scheibel zusammen.

Tadellose Einsätze

Kommandantin Marion Berthold ergänzte, dass sich die Übungen innerhalb der Alarmierungseinheit, also zusammen mit den Nachbarwehren von Strössendorf und Zeublitz, sehr gut bewährt haben. Einige Aktive hätten am Maschinistenlehrgang teilgenommen, so dass die Wehr jetzt über neun ausgebildete Maschinisten verfügt. Auch einige Leistungsprüfungen seien erfolgreich abgelegt worden, und bei einer Besichtigung durch die Kreisbrandinspektion habe man die Erwartungen als Ortswehr erfüllt. Zwei Ölunfälle habe man tadellos bewältigt.

Weiter berichtete die Kommandantin stolz, dass es die "Wichtelwehr" für Kinder und Jugendliche in Weidnitz schon fünf Jahre gibt. Die Stadt Burgkunstadt hatte aus diesem Anlass eine ganze Kiste voller "Feuerwehrutensilien" für die Kleinen spendiert, und als Bürgermeisterin Christine Frieß diese überreichte, war die Überraschung gelungen.

Marion Berthold und Jürgen Scheibel übernahmen dann die ehrenvolle Aufgabe, treue Mitglieder und verdiente Aktive auszuzeichnen. Der besondere Dank galt dabei Herbert Schöps und Walter Hanft, die allerdings nicht persönlich anwesend sein konnten, die der Feuerwehrgemeinschaft mittlerweile 70 Jahre die Treue halten. Für 60-jährige Mitgliedschaft wurde Ehrenkommandant Günther Wallenta geehrt, der, wie Vorsitzender Scheibel herausstellte, als großes Vorbild in den unterschiedlichsten Funktionen und wie kein anderer vor ihm der aktiven Feuerwehr in Weidnitz seine Prägung verliehen habe. Weiterhin wurden für 40-jährige aktive Dienstzeit Jürgen Scheibel und für 25-jährige aktive Dienstzeit Franz Vlastnik ausgezeichnet. dr