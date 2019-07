Der Nachbar kommt zum Auftakt

In der Fußball-Kreisklasse 1 Bamberg beginnt die Saison 2019/20. Die zweite Mannschaft des TSV Ebensfeld bestreitet bereits am heutigen Freitagabend (19 Uhr) das Auftaktspiel. TSV Ebensfeld II - VfL Mürsbach

Der Beginn der neuen Saison bringt für beide Mannschaften gleich einen Kracher mit sich. Der TSV Ebensfeld II empfängt den wenige Kilometer entfernt beheimateten VfL Mürsbach. Die Gastgeber konnten sich in der Vorsaison nur durch einen fulminanten Schlussspurt (fünf Siege in Folge) in der Kreisklasse halten.

Mürsbach hingegen ist nach zwei Spielzeiten in der A-Klasse wieder eine Etage höher aktiv. Bei nur 20 Gegentoren in der vergangenen Saison war die Defensive der Schlüssel zu Meisterschaft und Aufstieg. aoe