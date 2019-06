Zeil am Main 14.06.2019

Der Musikverein packt die Badehose ein

Der Musikverein "Stadtkapelle Zeil" lädt am Samstag, 6. Juli, zu einer Fahrradtour ins Schwimmbad nach Haßfurt ein. Treffpunkt ist um 11.45 Uhr am Logo-Parkplatz in Zeil. Gegen 17 Uhr radeln die Teiln...