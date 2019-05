Der Musikverein feiert drei Tage sein 50-jähriges Bestehen mit vielen Höhepunkten

Der Musikverein Dankenfeld feiert sein 50-jähriges Bestehen mit einem Kreismusikfest von Freitag, 24., bis Sonntag, 26. Mai. 175 Helfer stehen zur Versorgung aller Gäste bereit. Am morgigen Freitag findet von 13 bis 16.30 Uhr ein großes Seniorentreffen statt, bei dem mehr als 400 Teilnehmer aus dem ehemaligen katholischen Dekanat Ebern bewirtet werden. Am Freitagabend sorgen mit Musik und Spektakel die "Frankenräuber" für einen unterhaltsamen Abend (Einlass 19 Uhr). Im Eintritt ist ein Gratislos für die Tombola (Ziehung am Sonntag um 18 Uhr) enthalten: Teilnehmer können als ersten Preis einen Roller, als zweiten Preis einen Farbfernseher und als dritten Preis ein Digitalradio gewinn. Der Reinerlös der Tombola kommt der Nachwuchsabteilung des Musikvereins zugute.

Am Samstag, 25. Mai, findet bereits um 18 Uhr ein Sternmarsch mit vier Gastkapellen statt: Ebrachtaler Musikanten, Heimatkapelle Prölsdorf, Musikverein Schönbrunn im Steigerwald und Trachtenkapelle Trossenfurt-Tretzendorf. Nach der Ankunft im Zelt unterhält der Blasmusikverein Bischberg bis zum Auftritt der "Stadelhofner" (Eintritt frei). Diese zeigen, dass man auch mit Blasmusik von Rock bis Schlager Stimmung und Show machen kann.

Der Höhepunkt des Jubiläumsfestes ist der Sonntag, 26. Mai. Bereits um 9.30 Uhr findet ein feierlicher Festgottesdienst im Zelt, den Pfarrer Ewald Thoma zelebriert, statt. Die musikalische Umrahmung übernimmt die Blaskapelle Kirchaich, die auch beim anschließenden Weißwurstfrühstück aufspielt.

Um 13.30 Uhr beginnt der große Festzug mit über 40 Gastkapellen und Vereinen. Fast 1000 Festzugteilnehmer gestalten den Zug, der mit einem Gemeinschaftschor aller Gastkapellen am Festzelt endet. Die Schirmherrschaft des Jubiläums hat Landtagsabgeordneter Steffen Vogel (CSU) übernommen. Den Nachmittag gestalten der Musikverein Priesendorf und der Blasmusikverein Oberhaid, der bis zum Festausklang für die Unterhaltung sorgt. red