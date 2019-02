Der Musikverein blickte auf ein bewegtes Jahr, das neue Motivation bringt

Neuwahlen standen im Mittelpunkt der 59. Generalversammlung des Knetzgauer Musikvereins. Die alte und gleichzeitig neue Vorsitzende heißt Barbara Schenk. Sie hat in den letzten Jahren in Zusammenarbeit mit der gesamten Vorstandschaft eine außerordentliche und hervorragende Arbeit geleistet, wie aus einer Mitteilung des Vereins hervorgeht. Das Amt des Zweiten Vorsitzenden konnte in diesem Jahr mit Michael Günther wieder besetzt werden.

Einsatz und Leistung

Barbara Schenk gab nach dem Gedenken an die verstorbenen Mitglieder einen Jahresrückblick und bedankte sich bei allen Musikern sowie Helfern für die zahlreichen Proben und Veranstaltungen im vergangenen Jahr. Sie stellte das Engagement und die Leistungen beim Neubau des Musikheims heraus, der allen sehr viel Zeit und Einsatz abverlangt habe.

Mit Zuversicht

Der Dirigent Markus Breitinger zeigte sich optimistisch und begeistert von den neuen vier Wänden und freut sich über die weitere Zusammenarbeit, die anstehenden Konzerte und Auftritte. Auch werde der Musikverein im kommenden Jahr die Jugendarbeit deutlich ausbauen, teilte die Vorsitzende mit.

Anschließend verlas Schriftführerin Martina Schmauser das Protokoll der 58. Generalversammlung. Die Kassierin Katharina Kraus gab einen Einblick in die finanzielle Situation des Musikvereins, indem sie den Kassen- und Baufinanzbericht vortrug. Die Kassenrevisoren Katharina Neuß und Magdalena Simon bestätigten eine ordentliche und vorbildliche Kassenführung. Der Vorstandschaft wurde von allen Mitgliedern Entlastung erteilt. Als neuer Kassenrevisor wurde Sebastian Jäger bestimmt, nachdem Katharina Neuß turnusgemäß als Revisorin ausscheidet.

Großartige Leistung

Bevor die Neuwahlen begannen, bedankte sich der Wahlleiter Wolfgang Hagedorn bei der Kassierin. Er bemerkte, wie beachtlich und akribisch die Finanzen geordnet und aufbereitet waren, da es für einen Musikverein nicht alltäglich sei, Finanzmittel in Höhe von 215 000 Euro in einem Jahr zu bewegen. Mit einem eindeutigen Ergebnis wurden Barbara Schenk als Vorsitzende und Michael Günther als Zweiter Vorsitzender gewählt. Katharina Kraus wurde als Kassierin und Martina Schmauser als Schriftführerin erneut im Amt bestätigt, die zukünftig noch die Organisation der Kirchenmusik übernimmt. Presse- und Medienbeauftragter bleibt Christian Smuda, der weiterhin die Themen um Vereinskommunikation und Online-Medien übernimmt. Als Beisitzer wurden Helmut Neuß, Andrea Horn und Bernhard Mühlfelder in die Vorstandschaft berufen. Die Jugendleitung übernehmen Kathrina Schenk und Linda Hofmann zusammen mit der neuen Jugendvertretung (Clemens Rödel, Timo Schmalz und Sebastian Günther). Notenwart bleibt Bernhard Mühlfelder. Das Amt des Trachtenwartes wird von Valentina Friedrich weitergeführt. Das Teamamt der Vereinswarte übernehmen Hubert Finger, Alexander Schenk und Fabian Düring und das Amt des Chronisten wird weiterhin von Peter Kraus bekleidet.

Gemeindemusikfest

Im Anschluss an die Neuwahlen wurde der Antrag der Vorstandschaft zur Gründung eines Festausschusses zum Gemeindemusikfest, welches 2019 in Knetzgau stattfindet, besprochen. Die Vorsitzende Barbara Schenk informierte über die noch ausstehenden baulichen Maßnahmen. Im weiteren Verlauf wurden bereits Terminabsprachen für 2019 und für 2020 getroffen.