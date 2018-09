Der Motorradfahrer

"An den Tod von Lady Di habe ich keine Erinnerungen, weil mich das nicht interessierte. Vermutlich bin ich damals Motorrad gefahren und konnte nicht verstehen, wie meine Freundin damals so trauern konnte. Bei Gladbeck war ich Jugendlicher, und das Geschehen haben wir im Fernsehen verfolgt. Und damals habe ich mir gedacht: Warum schießen die (Polizei) die (Geiselnehmer) nicht einfach ab, weil die sich so offen zeigten."