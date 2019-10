Der moderne Höhlenmensch

Das Theater Mogul präsentiert beim Kissinger Kabarettherbst am Samstag, 9. November, "Caveman - Du sammeln, ich jagen!" nach der Übersetzung von Kristian Bader. Ab 19.30 Uhr wird das Broadway-Stück unter der Regie von Esther Schweins im Kurtheater aufgeführt und wirft einen Blick auf die Beziehung zwischen Mann und Frau. Der Amerikaner Rob Becker schrieb mit "Caveman" das erfolgreichste Solo-Stück in der Geschichte des Broadways. Nachdem es in den Vereinigten Staaten bejubelt wurde, feierte der moderne Höhlenmann weltweite Erfolge. Seit Sommer 2000 begeistert die Kult-Comedy auch in Deutschland alle, die eine Beziehung führen, führten oder führen wollen.Tickets gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/8048 444, per E-Mail (kissingen-ticket@badkissingen.de) und in der Geschäftsstelle der Saale-Zeitung. Foto: Lino Zagato