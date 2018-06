Der Mieter und die Mülltrennung

Gerda Völk



Wie verhalte ich mich in einem Mietshaus, was regelt der Mietvertrag und wie geht in Deutschland die Mülltrennung? Schon für manche Bundesbürger lauern hier jede Menge Fallstricke. Wie schwierig gestaltet sich die Wohnungssuche dann erst für einen anerkannten Flüchtling?Hier setzt das Neusässer Konzept an. Ein Schulungsprogramm für anerkannte Asylbewerber , das alle wichtigen Themen rund um das Mieten in Deutschland beinhaltet. Am Donnerstag erhielten die ersten Teilnehmer zum Abschluss der Schulung im Landratsamt ein Zertifikat überreicht. Mit diesem "Mieterführerschein" sollen sie potenziellen Vermietern künftig ihre Eignung als zuverlässige und seriöse Mieter belegen können."Der Mieterführerschein hat zwei Säulen", sagt Karin Pfeiffer, seit Frühjahr Integrationslotsin des Landkreises. Einmal Hilfe zur Selbsthilfe und zum anderen durch eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit Vorbehalte beim Vermieter abzubauen und ihm die Hemmung zu nehmen, an anerkannte Asylbewerber zu vermieten. Die von Ehrenamtlichen entwickelte Mieterqualifizierung nach dem Neusässer Konzept beinhaltet fünf Module von jeweils zwei Stunden Dauer.Vermittelt werden Grundkenntnisse im Verhalten als Mieter wie beispielsweise die Mülltrennung. Allein im Landkreis Lichtenfels stehen dafür einschließlich Windelsack sechs verschiedene Säcke und Tonnen bereit. Vermittelt wurden aber auch der sparsame Umgang mit Strom und Wasser, die richtige Reinigung der Wohnung, aber auch die Kommunikation mit Vermietern und die Rechte und Pflichten aus dem Mietvertrag. Derzeit wohnen 160 anerkannte Asylbewerber in Gemeinschaftsunterkünften, obwohl sie eigentlich ausziehen dürften, erklärt Anna Wedekind, am Landratsamt zuständig für Soziales, Jugend und Familie, Straßenverkehr. Günstigen Wohnraum zu finden, sei aber nicht einfach. "Mit war wichtig, dass sich die Teilnehmer selbstständig eine Wohnung suchen können", sagt Nicole Hartfil, die einen Kurs in Burgkunstadt leitete und sich das viel schwieriger vorstellte, als es letztlich war. Geübt wurde auch der Umgang mit Vermietern bei der Wohnungsbesichtigung. Gerade hier hätten viele Migranten Bedenken, dass sie etwas falsch machen könnten. Ahmend Abdu aus Eritrea hätte gerne eine Ein-Zimmer-Wohnung. Wie die anderen auch wurde er fit für das Wohnen in Deutschland gemacht. Er kennt sich aus in der Mülltrennung und weiß, dass er dreimal am Tag lüften muss. Der nächste Kurs ist in Weismain.