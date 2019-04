"Der Mensch lebt nicht vom Brot allein"

Fasten - das heißt für eine begrenzte Zeit die Ernährung umstellen, nur Tee, Brühe und Säfte trinken, sich dabei für neue Eindrücke und Erfahrungen öffnen, umschalten auf körpereigene Reserven und die "inneren Kräfte" aktivieren. In der Karwoche ist Gelegenheit, das Fasten einmal auszuprobieren. Am besten geht das in einer Fastengruppe. In diesem Jahr bietet die ökumenische Kur- und Urlauberseelsorge wieder so eine Gruppe an. Man trifft sich täglich am Abend für eine halbe Stunde, beginnt mit einer kurzen Andacht und tauscht dann bei einem Tässchen Tee Erfahrungen und Tipps aus, die dabei helfen können, dass das Fasten eine bereichernde Erfahrung wird. Die Fastenwoche beginnt am Samstag, 13. April, mit einem Entlastungstag, danach folgen die fünf Fastentage. Am Karfreitag ist dann das gemeinsame Fastenbrechen, so dass spätestens ab Ostersonntag wieder normal gegessen werden kann. Alle, die Interesse haben oder sich einfach nur einmal über das Fasten informieren wollen, treffen sich unverbindlich zum Informationsabend am Dienstag, 9. April, um 19.30 Uhr im evangelischen Gemeindehaus in der Balthasar-Neumann-Straße 4. Aber fasten darf nur, wer körperlich und seelisch gesund und stabil ist. Informationen gibt es bei Pfarrer Helmuth Bautz, Telefon 09573/2227880. red