Der Meister der Stimmen

Der Kabarettist und Stimmenimitator Wolfgang Krebs gastiert am Freitag, 13. April, in der Kulturfabrik in Höchstadt. Einlass ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Der Preis, den keiner haben will, ist der "Watschenbaum" in Bronze, Silber oder Gold. Wer schießt den größten Bock, verzapft den aberwitzigsten Unsinn, redet das dümmste Zeug? An diesem Abend werden verschiedene Kandidaten gesammelt und präsentiert - wie bei einer Oscar-Verleihung in festlichem Rahmen. Nachdem alle Kandidaten hinreichend geschmäht wurden, stimmt das Publikum ab, und der Ministerpräsident des ehemaligen Bayern schreitet zur Anti-Laudatio und Überreichung in (geistiger) Abwesenheit.

Wolfgang Krebs, der Meister der geschliffenen Pointe und genialen Perücke, wächst über sich selbst hinaus: Er verdoppelt die Anzahl der Stimmen aus dem vorhergehenden Programm und spricht nun mit 20 verschiedenen Zungen, teilen die Veranstalter mit.



Publikum entscheidet mit

Selbstverständlich kommen die gewohnten Figuren aus dem Krebs'schen Universum zu Wort: Seehofer, Stoiber, Söder, der Schorsch Scheberl und der Meggy Montana. Aber darüber hinaus bereichern den Abend weitere Figuren - bekannte und unbekannte, seriöse und unseriöse, reife und unreife. Bei der "Watschenbaum-Gala" erfahren die Zuschauer, bei wem er umfallen könnte, und entscheiden mit, bei wem er umfallen müsste.

Restkarten für diese Veranstaltung zum Preis von 25 Euro gibt es noch in der Sparkasse Höchstadt, im Zigarrenhaus Riegler und beim Brauhaus Höchstadt. red