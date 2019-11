Der Marktgemeinderat Marktschorgast tagt

Die nächste öffentliche Sitzung des Marktgemeinderates findet am Donnerstag, 7. November, ab 20 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses statt. Auf der Tagesordnung stehen das Kernwegekonzept der Integrierten ländlichen Entwicklung Fränkisches Markgrafen- und Bischofsland, diverse Bauangelegenheiten mit einer Bauanfrage bezüglich eines Neubaus einer Halle am Kapellenberg 1 in Marktschorgast sowie die Berufung des Wahlleiters und eines Stellvertreters zur Kommunalwahl 2020. Ein weiterer Punkt ist der Jahresabschluss 2018. red