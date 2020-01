Messe Am 22. März findet von 13 bis 16.30 Uhr der "Markt der Möglichkeiten" an der Realschule Coburg 2 statt. Dabei sollen Freizeit- und Kulturangebote der Stadt und des Landkreises Coburg vorgestellt werden. Ausstellen Einrichtungen, Institutionen, Vereine, Gemeinden et cetera sind eingeladen, ihre Angebote zu präsentieren. Darsteller können eine Bühne aufbauen. Die Teilnahme für Aussteller ist kostenlos. Anmeldungen sind bis 3. Februar beim Stadtjugendring möglich, Telefonnummer 09561/705750, E-Mail info@sjr-coburg.de oder online unter www.sjr-coburg.de.