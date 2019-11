"Der Mann mit der Krawatte" ist 80 geworden

Der Mann mit der Krawatte - so kennen und so nennen ihn viele im Ort, in der Verwandtschaft und auch im Bamberger Raum, wo er mit seiner Ehegattin Waltraud gerne gemütlich Essen geht. Nun ist Wolfgang Mayer 80 Jahre alt geworden.

Mit 17 zog der junge Frankfurter gemeinsam mit seinen Eltern nach Oberfranken, lebte fortan im Haus der Großeltern in Döringstadt. Wie es üblich war, gingen die jungen Leute damals zum Tanz. Das tat auch Wolfgang Mayer. "Der konnte gut Rock 'n' Roll tanzen", erinnert sich Waltraud bei der Geburtstagsfeier ihres Gatten im Gasthof "Zur schönen Schnitterin" in Romansthal. Die junge Frau im Petticoat und der Neu-Franke verliebten sich beim Tanz in Ebensfeld. Im früheren "Frankenstübl" des Gasthofs Greßano spielte eine Musikbox, "das war die damalige Disco", lacht sie. Auch damals schon war das Lieblingskleidungsstück des späteren Polizeibeamten die Krawatte. Mehr als 50 hat er zur Auswahl - nur zum Fortgehen, betont er. Privat mag es Wolfgang Mayer lieber leger, etwa wenn er sich gemeinsam mit seiner Frau um den großen Garten kümmert. Oder als er in den vergangenen Jahren einem weiteren Hobby nachging: dem Reisen. 55 Länder in Europa, den USA und in Afrika hat das Paar besucht.

Verdienste gewürdigt

An seinem Wohnort hatte der Jubilar viele Ämter und Posten inne: Seit 1978 ist Wolfgang Mayer Mitglied der SPD. Von 1984 an war er insgesamt 24 Jahre lang im Marktgemeinderat Ebensfeld tätig, sechs Jahre als stellvertretender Bürgermeister. Dafür bekam er 2008 die Urkunde des Markt Ebensfeld verliehen. 1997 bereits erhielt Mayer die Urkunde im Namen des Freistaates Bayern für langjähriges verdienstvolles Wirken in der kommunalen Selbstverwaltung durch den Staatsminister des Inneren, Dr. Günther Beckstein.

Seit 1977 ist Mayer im Verein für Blumen- und Gartenfreunde, zuerst war er Kassierer, dann 24 Jahre Vorsitzender. Seit 1995 bis heute ist der Jubilar in der Jagdgenossenschaft Döringstadt, lange Jahre davon war er Kassenführer. Mitglied- und Vorstandsmitgliedschaften in der Teilnehmergesellschaft Dorferneuerung und im Musikverein Ebensfeld zählten ebenfalls zu Wolfgang Mayers Betätigungsfeld. Gewürdigt wurde das 2010 mit der Verleihung der Verdienstmedaille der Bundesrepublik Deutschland durch Bundespräsident Horst Köhler.

Mit einem herzlichen Dankeschön für die Verdienste in der Marktgemeinde und einem Präsent gratulierte auch Ebensfelds Bürgermeister Bernhard Storath beim Sektempfang mit der Familie.

Wolfgang und Waltraud Mayer konnten 2019 bereits schon einmal fröhlich feiern: den 58. Hochzeitstag nämlich. Die kirchliche Trauung am 22. September 1961 fand in Vierzehnheiligen statt, die standesamtliche in Ebensfeld. Mittlerweile ergänzen Tochter Jutta und Sohn Stefan mit insgesamt fünf Enkelkindern die Familie.