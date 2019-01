Der Mangel an Fachkräften und Kurzzeitpflegeplätzen bereitet Sorgen

Wohin führt die Reise in der Pflege? Unter diesem Motto hatte Landrat Wilhelm Schneider die Anbieter stationärer, teilstationärer und ambulanter Pflege aus dem Landkreis zu einem "Pflegegipfel" eingeladen. Auslöser war der Mangel an Kurzzeitpflegeplätzen im Landkreis.

Die Unsicherheiten mit Blick auf die Pflegezukunft sind groß, das zeigte die Gesprächsrunde. "Die Situation ist akut und die Sachlage komplex", stellte Landrat Wilhelm Schneider eingangs fest. Die steigende Lebenserwartung, das wachsende Ungleichgewicht von Ruheständlern und Erwerbstätigen und die immer höhere Anzahl von Menschen mit Demenz seien nur einige Faktoren, die zu einem Versorgungsproblem führen. Die Schere zwischen Bestand und Bedarf an Pflegepersonal gehe auseinander.

Auch im Landkreis Haßberge komme es immer wieder zu Versorgungsengpässen. Insbesondere im Bereich der Kurzzeitpflege spitze sich die Lage zu. "Hier gibt es Verbesserungsbedarf", verdeutlichte der Landrat. Die aktuelle Situation in der Kurzzeitpflege stelle viele Pflegebedürftige und deren Angehörige vor schier unlösbare Versorgungsengpässe in der häuslichen Pflege. Besonders wichtig sei es, die pflegenden Angehörigen zu entlasten, um ein "Ausbrennen" zu verhindern - vor allem auch im Hinblick auf die Tatsache, dass die Pflegepersonen oft selbst schon älter sind und gesundheitliche Einschränkungen haben.

Im Landkreis werden Kurzzeitpflegeplätze in der Regel nur noch vergeben, wenn dadurch Lücken im Belegungsplan gefüllt werden können. Das Ergebnis: Die effektive Verfügbarkeit von Kurzzeitplätzen sinkt deutlich, während der Bedarf steigt.

Vergütung nicht hoch genug

Der Landrat sprach über die verschiedenen Beweggründe der Pflegeanbieter, ihr Kurzzeitpflegeangebot einzuschränken. Ein Grund sei, dass die Vergütung für die Bereitstellung fester Kurzzeitpflege nicht auskömmlich sei. Der erhöhte Personalaufwand und die Belegungsschwankungen seien nicht ausreichend berücksichtigt.

Zudem falle bei jeder Aufnahme in die Kurzzeitpflege ein Organisationsaufwand an, der genauso hoch sei wie der für die stationäre Dauerpflege. Als Hauptursache, das Angebot an Kurzeitpflegeangebot einzuschränken, wurde aber der Mangel an Pflegepersonal genannt.

In der Diskussion machten die Anbieter deutlich, dass sie derzeit so gut wie keine Kurzzeitpflegeplätze anbieten könnten. "Wir sind im Bereich der Dauerplätze voll belegt und haben hier lange Wartelisten. Für die Kurzzeitpflege fehlen uns Plätze und Personal - sonst würden wir sie selbstverständlich anbieten", sagte ein Teilnehmer.

Landrat Wilhelm Schneider will nun prüfen lassen, ob es im Landkreis Personen gibt, die über das Jobcenter eine Teilqualifizierung im Bereich der sozialen Betreuung erhalten haben und für die eventuell eine Be-schäftigung im ambulanten Bereich infrage kommt.