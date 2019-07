"Der Main von der Quelle bis Frankfurt" heißt eine Veranstaltung in der KEB - Kath. Erwachsenenbildung in der Stadt Bamberg. Der Main, Frankens Hauptwasserader überwindet auf seinem 527 Kilometer langen Weg 805 Meter Höhenunterschied und durchquert Regionen mit sehr unterschiedlichem Charakter. Von der 887 Meter hoch in den Wäldern des Fichtelgebirges gelegenen Quelle durchquert der Fluss so liebliche Gegenden wie den "Gottesgarten" bei Bad Staffelstein und das Weinanbaugebiet bei Volkach, wird bei Miltenberg umrahmt von den roten Felsen des Spessarts und fließt dann durch die hektische Metropole Frankfurt. War er früher Verkehrsweg für die Flößer des Frankenwaldes, so wird er heute, als Main-Donau-Kanal von Touristen- und Frachtschiffen benutzt. Für Personen, die gerne "Flüssiges" genießen, verbindet er Bierfranken mit Weinfranken und der Äppelwoi-Region. Der Vortrag mit Andreas Brenning findet am Donnerstag, 25. Juli, um 15 Uhr im Ottoheim, Ottostraße 10, statt. Nähere Information bei der KEB Bamberg, Heinrichsdamm 32, Telefon 0951/9230670, oder kath.bildung-ba@t-online.de. red