Der Literatur- und Schlüsselbergerweg

Am Dienstag, 9. Juli, um 18.30 Uhr findet im Sitzungssaal des Rathauses in Muggendorf eine Sitzung des Marktgemeinderates Wiesenttal statt. Tagesordnungspunkte sind der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Wirtsäcker II" Niederfellendorf, ein Antrag über den Neubau einer landwirtschaftlichen Lagerhalle in der Gemarkung Albertshof, die Kostenübernahme des Eigenanteils für den Markt Wiesenttal bezüglich des Leader-Kooperationsprojekts "Literatur- und Schlüsselbergerweg" und der Bericht zum Aufbau des Quartiersmanagements. red