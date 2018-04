Der "Liederkranz" probt heute nicht

Der "Liederkranz" teilt mit, dass am heutigen Freitag aufgrund der Osterferien keine Chorprobe stattfindet. Die nächsten Proben finden am Freitag, 13., und am Freitag, 20. April, für die Männer ab 18.30 Uhr und für die Frauen ab 19.30 Uhr im Rudolf-Winkler-Haus statt. wo