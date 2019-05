Der Liederkranz feiert mit Mozart

Das Kammerorchester Höchstadt und der Liederkranz Höchstadt proben eifrig für ein Mozart-Programm, mit dem der Liederkranz sein 150-jähriges Bestehen feiert. Das Konzert findet am Sonntag, 2. Juni, um 17 Uhr in der Pfarrkirche St.Georg statt. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Zur Aufführung gelangen Werke aus allen Schaffensperioden Mozarts, von ganz frühen Sinfonien bis hin zum späten "Ave verum". Die Solopartien singt die junge Sopranistin Christiane Thamm aus Dresden, die Gesamtleitung liegt in den Händen von Rüdiger Kaufmann. Foto: privat