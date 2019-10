Die nächste Sitzung des Stadtrates findet am Montag, 14. Oktober, ab 17 Uhr im Rathaus II statt. Themen sind die Beratungen und Beschlussfassungen über den Umfang der Bauarbeiten zur Erschließung des neuen Baugebiets in Isling sowie über den Umfang der Bauarbeiten zur Sanierung der Straße "An der Zeil". Ein weiteres Thema ist die Aufstellung des Bebauungsplanes B 41 "Lärchenweg" in Reundorf mit Änderung des Flächennutzungsplanes. red