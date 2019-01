Der letzte Strohhalm...

Die Luft für den PSV Franken Neustadt ist im Kegeloberhaus sehr dünn geworden. Weiterhin sind es zwar nur vier Punkte zum Relegationsplatz, aber nach der zuletzt mageren Teamperformance sinkt der Glaube an den Klassenerhalt.

1. DCU-Bundesliga

PSV Franken Neustadt - Rot-Weiß Sandhausen

Gute Einzelleistungen, wie mehrmals von Michael Moosburger oder letzten Samstag von Kapitän Jürgen Bieberbach reichen nicht aus, da auf diesem Niveau das komplette Sextett an die Leistungsgrenze und darüber hinaus muss. "Wir werden bis zum Schluss alles geben und dann werden wir sehen zu was es reicht", die Durchhalteparolen von Betreuer Ulrich Bieberbach klangen auch schon optimistischer und in Anbetracht des kommenden Gegners auch verständlich.

Am Samstag ab 13 Uhr steht am 16. Spieltag Rot-Weiß Sandhausen auf der Platte gegenüber in der heimischen Frankenhalle.

Ein Team, gespickt mit Topkeglern bei denen der Schnittbeste Spieler Rene Zesewitz meist alles überragt. Aber auch Simon Haas und Christian Cunow sind in guter Verfassung und wollen die 1000er Marke angreifen. Mit 20:10 Punkten rangiert Rot-Weiß auf Rang fünf. In Punkto Auswärtsschnitt sind die Württemberger mit riesigem Vorsprung auf den 2. Platz. Die Aufgabe für Michael Lohrer und seine Mitstreiter ist gewaltig, aber die Franken werden nichts unversucht lassen, den letzten Strohhalm klimmen zu lassen. nh