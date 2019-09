Der letzte Höhepunkt

Das Hammelburger Sportzentrum ist am kommenden Wochenende zum wiederholten Male Schauplatz der Unterfränkischen Mehrkampf-Meisterschaften für Aktive und Jugend U16 bis U20. Beim letzten Saisonhöhepunkt der Leichtathleten werden jedoch nicht nur Vielseitigkeits-Spezialisten am Start sein. Auch Sportler, die in der zurückliegenden Saison in diversen Einzeldisziplinen großartige Erfolge feierten, wollen im Kampf um die Bezirkswimpel ein gewichtiges Wörtchen mitreden.

Nachmeldungen möglich

Die Wettkämpfe beginnen am Samstag um 13 Uhr und werden am Sonntag bereits ab 9.30 Uhr fortgesetzt. Nachmeldungen sind in begrenztem Umfang bis 60 Minuten vor dem jeweiligen Start noch möglich. snr