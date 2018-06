Der letzte gemeinsame Jahrgang frischte Erinnerungen auf

Abi vor 35 Jahren





134 Abiturienten





Abiposter



Auch wenn sich viele nicht immer gerne an ihre Schulzeit zurückerinnern, so ist es doch immer schön, sich mit den ehemaligen Schulkameraden auszutauschen.So auch bei zahlreichen Abiturienten , die vor 35 Jahren am Gymnasium Höchstadt ihr Abitur abgelegt hatten. Das Besondere: Es war der letzte Jahrgang, in dem gemeinsam mit Schülern aus Höchstadt und von Schlüsselfeld bis Pommersfelden und Sambach auch Herzogenauracher das Abitur in Höchstadt ablegten. Ungefähr die Hälfte der Abiturienten kam damals aus Herzogenaurach . Der Kontakt mit diesen Klassenkameraden ist nie abgebrochen, so dass alle heuer gerne nach Herzogenaurach kamen.Das 20-Jährige hatte in Höchstadt im Weberskeller stattgefunden. An den Weberskeller hatten alle noch eine gute Erinnerung, wurde das Lokal doch gerne zur Überbrückung bei Freistunden genutzt.Die Herzogenauracher Abiturienten des Jahres 1983 hatten 1974 als erster Jahrgang mit der 5. Klasse im ehemaligen Mädchenschulhaus in Herzogenaurach den Grundstock für das Herzogenauracher Gymnasium gelegt. Drei Klassen machten damals den Anfang, zusätzlich kamen zwei sechste Klassen aus Höchstadt zurück an die Aurach. 1978 bezogen sie mit der 9. bzw. 10. Klasse den ersten Bauabschnitt des Gymnasiums am Burgstaller Weg.Ab der elften Klasse waren die Herzogenauracher Schüler in Höchstadt und legten dort 1983 das Abitur ab. 134 Abiturienten verließen auf einen Schlag das Gymnasium. Durch diesen starken Jahrgang kamen Leistungskurse wie Latein, Französisch oder Wirtschaft/Recht und Erdkunde, aber auch ein Ergänzungsgrundkurs wie "elektronische Datenverarbeitung" zustande. Letzterer wurde in einem eigenen "Computerraum" abgehalten. An einen eigenen PC oder gar ein Laptop, wie es heute die Normalität ist, brauchte damals ein Schüler keinen Gedanken zu verschwenden. Zu teuer, zu groß und zu kompliziert waren damals die ersten gebräuchlichen Formen der heute unabdingbaren Datenverarbeitungsmaschine.Als bleibende Erinnerung ist ein Abiposter bei vielen noch vorhanden. Darauf sind alle Mitschülerinnen und Mitschüler zu finden, allerdings ohne Namensbeischriften.Beim Treffen im Chilli's in Herzogenaurach wurde daher versucht, den einzelnen Bildern die Namen der Abiliste zuzuordnen. Ein nicht immer einfaches Unterfangen, denn nicht alle waren zum Treffen gekommen, so dass sich die Anwesenden gegenseitig mit ihren Erinnerungen "ergänzen" mussten: "Ach ja, das war doch die oder der....." Organisiert hatte das Treffen Carola Willwohl, die den Kontakt zu den Mitschülern aufrechthält. Auf jeden Fall war es eine kurzweilige Zusammenkunft, die für viele zu schnell vorüberging. Das nächste Treffen ist schon anvisiert.