Die Schützenmitglieder der Schützengesellschaft 1629 sind zur Teilnahme am Jubiläums-Schützenfestzug beim Paten-Schützenverein "Rennsteig" Steinbach am Wald am kommenden Sonntag, 25. August, eingeladen. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr zur Aufstellung in Steinbach am Wald "im Lehen". Das Schützenmeisteramt und der Vorstand der SG Rothenkirchen bitten um zahlreiche Beteiligung, da es der letzte Schützenfestzug-Besuch dieses Jahres ist. red