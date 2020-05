Der Lehrer schaltet sich per Video zu

Einmal im Jahr veranstaltet die Städtische Musikschule einen Infotag, bei dem Musikinteressierte aller Altersstufen die an der Musikschule unterrichteten Instrumente unter fachkundiger Anleitung ausprobieren und dabei auch die Musikschullehrkräfte kennenlernen können. Nachdem der für den 9. Mai geplante Infotag wegen der Corona-Pandemie leider abgesagt werden musste, haben sich 22 Musikschullehrkräfte mit Unterstützung des Stadtarchivs nun vor die Kamera gestellt und kurze Videos-Clips erstellt. Sie sind seit Kurzem über die Homepage der Musikschule unter "Einblicke in die Musikschule" abrufbar.

Diese lebendige Form der Präsentation gibt einen ganz anderen, persönlicheren Einblick in die Arbeit der Musikschule, denn jedes Instrument wird von einer Lehrkraft präsentiert und auch angespielt. Daneben gibt es Informationen, worauf es beim jeweiligen Instrument ankommt, warum und wie es klingt und was man beachten muss, wenn man es erlernen möchte. Das derzeit wenig nachgefragte Fach Kontrabass wird von Luuk Godwaldt vorgestellt, der ab September dieses Jahres dem Kollegium der Musikschule angehören wird.

Mehrere Videoclips

"Mit diesen Video-Clips wollen wir Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen die Entscheidung erleichtern, welches Instrument das richtige für sie ist", sagt Musikschulleiter Martin Erzfeld, der in seinem Video allgemeine Informationen zur zweitgrößten Musikschule in Oberfranken gibt.

Unterrichtsbeginn im September

Derzeit nimmt die Musikschule Anmeldungen für das Schuljahr 2020/21 entgegen, das hoffentlich ohne Einschränkungen am 8. September startet. Das Anmeldeformular sowie wichtige Informationen zu allen Unterrichtsangeboten und die neuen Videoclips sind auf der Homepage der Städtischen Musikschule unter der Adresse www.musikschule.bamberg.de abrufbar.

Wie die Musikschulleitung mitteilt, können sich Interessierte bei allgemeinen oder fachlichen Fragen rund um den Instrumentenunterricht telefonisch unter der Nummer 0951/509960 oder per E-Mail an musikschule@stadt.bamberg.de an das Personal der Städtischen Musikschule wenden. red